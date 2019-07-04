SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.

Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl— SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2019 г.

На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании SpaceX, видно, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. При прохождении плотных слоев атмосферы наблюдается плазма вокруг обтекателя. Затем видно, как створка спускается на парашюте.

В свою очередь основатель SpaceX Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне в Атлантическом океане.