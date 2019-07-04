Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.
На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании SpaceX, видно, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. При прохождении плотных слоев атмосферы наблюдается плазма вокруг обтекателя. Затем видно, как створка спускается на парашюте.
В свою очередь основатель SpaceX Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне в Атлантическом океане.
Последние новости
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Комментарии1
Технологии , Наука и техника , Оружие , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин заговорил о 2024-м годе253
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию21
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу29
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»263
Корабли НАТО зашли в порт Одессы6
Видео
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
01:01
Трамп яростно пригрозил Ирану
В мире
00:56
Смертельный взрыв: ребенок погиб из-за телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение