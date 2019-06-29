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Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах 

РИА Новости + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Японские технологии и инвестиции будут привлекаться и использоваться в российских национальных проектах, заявил президент России Владимир Путин.
"Японские технологии, инвестиции будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов. Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас порядка 270 японских кампаний представлено на российском рынке", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Япония для России важный партнер, с которым РФ стремится выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учета интересов друг друга.
"Между нашими странами налажен тесный политический диалог", — заключил лидер РФ.
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Технологии , Азия , Наука и техника , Владимир Путин
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