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Россия запустит космический корабль к МКС по сверхбыстрой схеме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отправится к Международной космической станции (МКС) 31 июля по сверхбыстрой трехчасовой схеме.
«Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли или три часа», — сообщили в Роскосмосе РИА «Новости».
Сейчас российские пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» летают к МКС по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме.
Ранее сообщалось о переносе запуска «Прогресс МС-11» и планах испытания сверхбыстрой схемы.
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