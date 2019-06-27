Россия запустит космический корабль к МКС по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отправится к Международной космической станции (МКС) 31 июля по сверхбыстрой трехчасовой схеме.

«Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли или три часа», — сообщили в Роскосмосе РИА «Новости».

Сейчас российские пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» летают к МКС по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме.

Ранее сообщалось о переносе запуска «Прогресс МС-11» и планах испытания сверхбыстрой схемы.