Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей

На строительство моста с Сахалина на материк и глубоководного порта для его загрузки понадобится 433,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком — мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского. Планируемая протяженность железнодорожной линии — 580 километров.

Чтобы увеличить поток грузов через мост, на острове также предполагают построить глубоководный порт. В частности, рассматривался вариант его строительства в районе залива Делангля на юго-западном побережье Сахалина.