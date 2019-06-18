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Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
На строительство моста с Сахалина на материк и глубоководного порта для его загрузки понадобится 433,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком — мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского. Планируемая протяженность железнодорожной линии — 580 километров.
Чтобы увеличить поток грузов через мост, на острове также предполагают построить глубоководный порт. В частности, рассматривался вариант его строительства в районе залива Делангля на юго-западном побережье Сахалина.
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Технологии , ИТАР-ТАСС
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