Как прошел первый день авиашоу в Ле Бурже

В этом году Россия впервые за пять лет привезла на Ле Бурже не только бумажные самолетики и рекламные проспекты, но и натурные образцы. В небо над Парижем поднялись самолет-амфибия Бе-200 и вертолет «Ансат». Но не факт, что это принесет нам новые контракты. Скромные ожидания от Boeing . Эксперты не исключают, что Paris Air Show в этом году может стать провальным по числу проданных самолетов.

Амфибия в воздухе

Россия в этом году неожиданно подняла уровень своего участия в Paris Air Show. На площадке Ле Бурже представлены не только макеты наших гражданских самолетов и обычные рекламные брошюры, но и натурные образцы техники.

Напомним, что последние два французских авиасалона проходили без российской техники — после начала санкционного давления в 2014 году у наших производителей были сложности с таможенным оформлением, из-за чего российское участие в Ле Бурже (равно как и в британском Фарнборо) обходилось без показательных полетов.

«Россия традиционно на таких форумах представляет макеты и редко представляет натурные экспонаты», — говорит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

В этом году, однако, на данном направлении наметилось некоторое потепление.

Так, впервые за шесть лет до Франции долетели российские гражданские вертолеты. Как уточнили в холдинге «Вертолеты России» , западной публике будут представлены обновленные вертолеты «Ансат».

Это авиашоу — одно из самых престижных в мире и расценивается как шанс показать успехи России в гражданском вертолетостроении, сказал ТАСС генеральный директор холдинга Андрей Богинский

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) привезла один, но весьма заметный, «живой» экспонат — противопожарный самолет-амфибия Бе-200. Самолет уже принял участие в летной программе авиасалона.

Бе-200 уже стоит на вооружении у МЧС , самолет может использоваться для экстренной помощи, поиска и спасения на воде, за что получил также название «летающая лодка».

Как отмечается на сайте ОАК, в экспозиции также примут участие модели самолетов гражданской, транспортной и специальной авиации: SSJ 100, МС-21, Бе-103, Ил-78МК-90А, Ил-112В, МТС

Однако российская военная техника не представлена на авиасалоне: западные страны вряд ли заключат контракты на покупку продукции военного назначения из России из-за опасений попасть под санкции. США в 2017 году приняли законопроект CAATSA, который предусматривает санкции против импортеров российского оружия.

Это в принципе не наш рынок: там «много европейских и американских производителей, которые плотно обхаживают клиентов и не очень желают по понятным причинам нас там видеть», отмечает Роман Гусаров.

Россия не особенно и старается там показать себя. Даже вертолет «Ансат», которым представлена Россия на Ле Бурже в этом году, перспективный для рынка, но, скорее всего, его потребителями станут Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африке, а не Европа и США, полагает Гусаров.

«Европейцы и американцы декларируют открытый рынок только тогда, когда сами входят к вам, когда вы пытаетесь к ним войти — они тут же начинают заниматься протекционизмом и находят для этого законные основания», — заключил Гусаров.

Андрей Крамаренко. Если отечественные компании что-то и продадут, то это будет сделано на МАКСе, соглашается старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

«Учитывая затухший проект с Super Jet и не раскрутившийся МС 21, продавать [России в области гражданской авиации] сейчас нечего», — добавляет он.

МАКС-2019 будет проходить в подмосковной Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Бумажные крылья, истребители из кубиков

Хуже чем у России дела на Ле Бурже обстоят, пожалуй, у Украины. Натурных самолетов из Незалежной во Францию в этом году вообще не привезли.

Это объясняется экономическими проблемами в стране, сообщил представитель украинского государственного концерна (ГК) «Укроборонпром»

«На проходящем авиасалоне в Ле Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены небольшие экспозиции компаний «Антонов» и «Мотор Сич». По ряду причин, в том числе финансово-экономических, участие страны в салоне в Ле Бурже чрезвычайно ограничено», — цитирует его ТАСС.

Зато среди экспонатов французского салона можно увидеть настоящий «космический» истребитель X-Wing из «Звездных войн»: его в натуральную величину специально для Paris Air Show сложили из более 1,5 млн блоков лего. Весит такая «игрушка» порядка двух тонн.

Увидеть на французской площадке можно и устройства будущего. Так, здесь представлен макет электрического пассажирского самолета Eviation Alice, а Airbus и Boeing показали свои разработки пассажирских электрических беспилотников.

Дуполия с перекосом

Ну, и не стоит забывать, что крупное международное авиашоу традиционно рассматривается как соревнование между главными конкурентами и крупнейшими игроками: Airbus и Boeing. Журналисты пристально следят за тем, кто, сколько и на какую сумму заключил контрактов. И в этом году можно ожидать серьезного перекоса в сторону Европы.

И в первый же день Paris Air Show агентство Bloomberg отдало победу европейской Airbus. Корпорация объявила о продаже 100 самолетов американской Air Lease Corporation (ALС).

Эксперты отмечают, что это не самая прорывная сделка, однако успешная перед лицом неудач у Boeing. Airbus удалось опередить своего конкурента с новым предложением для маршрутов на средние расстояния, таких как между центральной Европой и центральной частью США, отмечает агентство.

Речь идет о модели A321XLR — узкофюзеляжном лайнере, который сможет осуществлять полеты на 8,7 тыс. км — дальше всех самолетов такого класса. Это на 15% больше, чем может версия А321LR. Проект планируют запустить с 2023 года.

«Благодаря увеличенной дальности полета А321XLR авиакомпании смогут эксплуатировать его на менее загруженных дальнемагистральных направлениях, на которых сейчас летают широкофюзеляжные самолеты», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Аналогичные разработки ведет и Boeing. Американская корпорация уже инвестировала в разработку подобного самолета $15 млрд, однако планы пришлось отложить из-за проблем с 737 MAX после двух крупных авиакатастроф в этом году вблизи Эфиопии и Индонезии.

Лайнер получил название NMA. Он будет вмещать до 270 человек, а полеты с ним планируются приблизительно к 2025 году, рассказал генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург в интервью Bloomberg TV.

Впрочем, как отмечают западные СМИ, для Boeing это авиашоу будет не соревнованием по количеству контрактов с европейским конкурентом, а возможностью доказать, что компания не потеряла лицо и репутацию после масштабного запрета по всему миру на полеты Boeing 737 MAX из-за двух крупных аварий и последующего скандала.

Вообще, этот Ле Бурже, как отмечает Reuters, проходит не в самой благоприятной атмосфере. На отрасль влияют и проблемы в сфере безопасности, и торговые войны, и растущая напряженность в Персидском заливе.

Аналитики ожидают, что в этом году Ле Бурже принесет от 400 до 800 заказов на гражданские самолеты.

Напомним, что в 2017 году на Ле Бурже только Boeing получил заказы на 571 самолет на общую сумму $75 млрд Airbus — контракты на 114 самолетов и предварительные заказы еще на 182 воздушных судна. Его портфель заказов на «Ле Бурже» составил $40 млрд Суммарно корпорации пополнили свой портфель на $115 млрд против рекордного 2015 года ($130 млрд).

Большую часть заказов на Ле Бурже тогда Boeing получил на новый узкофюзеляжный 737 Max 10, который планировалось запустить в 2020 году. Учитывая скандальную историю с лайнерами MAX, которые еще как минимум несколько недель не поднимутся в небо, сложно строить прогнозы по поводу того, что продадут американцы в этом году.

В результате по объему заключенных контрактов этот Ле Бурже может войти в историю как самый провальный.