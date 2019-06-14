Поверхность спутника Юпитера оказалась засыпана солью

Телескоп «Хаббл» помог астрономам выяснить, почему спутник Юпитера Европа имеет столь необычную коричнево-желтую окраску.

Оказалось, что его поверхность покрыта слоем хлорида натрия (или обычной поваренной соли), который подвергся космическому излучению, сообщает Science Advances.

Открытие показывает, что в недрах Европы может залегать соленый океан, согретый гидротермальными источниками и потенциально пригодный для зарождения жизни.

Европа — шестой спутник газового гиганта, ее открыли еще в 1610 году. По размерам она немного меньше Луны и по своему строению походит на планеты земной группы.

Известно, что всю Европу покрывают ледники толщиной от 80 до 170 километров. Под ними, по мнению ученых, может скрываться жидкая вода, которая не замерзает благодаря геотермальной активности.

Но на спутниковых снимках видно, что поверхность спутника не ровно-белоснежная, а покрыта загадочными темными пятнами.

Их природу удалось выяснить лишь сейчас благодаря спектрометру STIS на телескопе «Хаббл».

Приборы показали, что в молодых (по геологическим меркам) районах Тара и Поуис присутствует хлорид натрия, облученный высокоэнергетичными электронами. Соль могла находиться в составе льда или просочиться из подледного океана.

Ранее ученые выяснили, почему Плутон обладает красноватым оттенком. На его поверхности нашли запасы аммиака.

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