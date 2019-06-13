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Хлорид натрия на поверхности Европы 

AstroNews + ещё 4 18 часов назад
Фото: AstroNews
Знакомый ингредиент прячется у всех на виду на поверхности луны Юпитера Европа. Используя спектральный анализ в видимом свете, ученые-планетологи из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения обнаружили, что желтый цвет, видимый на участках поверхности Европы, на самом деле представляет собой хлорид натрия, соединение, известное на Земле как столовая соль, который также является основным компонентом морской соли.
Открытие предполагает, что соленый подземный океан Европы может химически напоминать океаны на Земли больше, чем считалось ранее, что ставит под сомнение десятилетия предположений о составе этих вод и делает их потенциально намного более интересными для изучения. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances 12 июня.
Flybys с космических кораблей Voyager и Galileo привели ученых к выводу, что Европа покрыта слоем соленой жидкой воды, покрытой ледяной оболочкой. Galileo нёс инфракрасный спектрометр, который ученые используют для изучения состава исследуемой поверхности. Спектрометр Galileo обнаружил водяной лед и вещество, которое представляло собой соли сульфата магния, известный как соль Эпсома, которая используются для принятия ванн. Так как ледяная оболочка геологически молода и имеет многочисленные свидетельства прошлой геологической активности, предполагалось, что любые соли, которые существуют на поверхности, могут быть получены из океана ниже. Ученые давно подозревали состав океана, богатый сульфатными солями.
Внимательно изучив данные космического телескопа Хаббл, Браун и Трумбо смогли идентифицировать отчетливое поглощение в видимом спектре при 450 нм, что точно соответствовало соли, подтверждая, что желтый цвет отражал присутствие натрия хлорид на поверхности.
«У нас была возможность проводить этот анализ с помощью космического телескопа Хаббл в течение последних 20 лет», — говорит Браун. «Просто никто не думал смотреть».
Хотя это открытие не гарантирует, что этот хлорид натрия получен из подповерхностного океана (на самом деле это может быть просто доказательством различных типов материалов, расслаивающихся в ледяной оболочке Луны), авторы исследования предполагают, что оно требует дополнительной переоценки геохимиками.
«Сульфат магния просто вымывался бы в океан из камней на дне океана, но хлорид натрия может указывать на то, что дно океана является гидротермально активным», — говорит Трамбо. «Это означало бы, что Европа является более геологически интересным планетарным телом, чем считалось ранее».
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Технологии , Наука , Наука и техника
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