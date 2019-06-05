Демарш астрономов: Илон Маск украл у землян небо

Илон Маск со своими спутниками интернета отнимает у землян привычное им небо. Больше всего возмущены астрономы, которые опасаются, что не смогут в будущем вести свои наблюдения из-за искусственных объектов.

Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось. И рады этому оказались далеко не все.

Вскоре после запуска простые наблюдатели и астрономы могли заметить на ночном небе целый «поезд» из нескольких десятков спутников, который медленно проплывал по небу.

«Спутники Starlink только что пролетели над головой. Они вспыхивали. Некоторые были ярки, как Полярная звезда. Довольно зловещее зрелище», — написал в твиттере астроном из Колорадо Алекс Паркер 25 мая.

Энтузиасты космоса и астрономы-любители стали делиться снимками необычного явления, однако уже вскоре начались жалобы и предостережения, в основном, от профессиональных астрономов, о том, что подобные запуски могут безвозвратно лишить землян привычного звездного неба, а ученых — возможности беспрепятственно наблюдать за небесными объектами.

Вскоре после запуска «поезд» Маска «рассосался», спутники стали расходиться друг от друга и за счет собственных двигателей увеличивать свои орбиты. Однако опасения астрономов остались. Ведь, согласно озвученным ранее планам, итоговая группировка Starlink будет состоять из 12 тыс. космических аппаратов!

Многих напугали расчеты Паркера, являющегося специалистом в области небесной механики, который прикинул, как изменится ночное небо, когда Маск соберет на орбите полную группировку спутников. «По моим прикидкам в середине лета в полночь в Сиэттле порядка 500 из них будут находиться над горизонтом и напрямую освещены Солнцем», — написал астроном.

По его мнению, у такого развития событий есть две проблемы с точки зрения ученых. Во-первых, имеющиеся и строящиеся крупные телескопы не рассчитаны на то, чтобы в их поле зрения постоянно пролетали яркие, быстрые искусственные объекты. «Когда мы разрабатываем новые, большие установки, крупные обсерватории и обзоры для обнаружения, например, опасных астероидов, мы проектируем их с точностью до миллиметра. Мы делаем это, чтобы убедиться, что учтены любые риски, — пояснил он. — И это (спутники Starlink) — тот досадный фактор, к которому, вообще говоря мы не готовы, поскольку до недавнего времени он и не был проблемой…

Если SpaceX запустит 12 тыс. спутников, их число превысит число видимых звезд на небе».

И насколько эта проблема усугубится в будущем с ростом числа спутников — не ясно. Над какими районами Земли будут летать спутники? Как они будут ориентированы? Каковы будут их размеры в будущем? На эти вопросы компания Space X не дает ответа.

Вторая проблема, по мнению Паркера в том, что по сути Space X стала частной компанией, которая отнимает у каждого жителя Земли привычное ему звездное небо.

«Небо это культурный, природный ресурс. Без преувеличения все люди, жившие когда-либо на Земле, жили под одним и тем же небом, которое мы видим сегодня. И в этом его ценность. И потому сложно оценить, насколько важно сохранение вида ночного неба, к которому мы привыкли», — добавил он.

В ответ на эти опасения Маск поспешил успокоить астрономов короткой записью в твиттере. «Когда будут видны звезды, спутники будут в темноте», — написал он, имея в виду то, что спутники будут видны в лучах Солнца лишь на рассвете и на закате.

Позднее Маск заявил, что его спутники нанесут нулевой вред крупным открытиям в астрономии, и что сегодня в околоземном пространстве вращаются 4900 спутников, которые не мешают большинству людей. «В любом случае нам надо выводить телескопы в космос», — написал миллиардер. При этом он согласился обратить внимание на проблему и максимально снизить альбедо (отражательную способность) у будущих спутников.

Свои опасения высказали и радиоастрономы.

«Мы продолжаем следить, анализировать и обсуждать изменение параметров систем Space X. Среди многих предложений на рассмотрении — введение запретных зон и другие ограничения вокруг нынешних радиоастрономических установок ….», — говорится в заявлении Национальной радиоастрономической обсерватории.

«Спутниковые группировки могут нести подрывающую угрозу важной существующей и будущей астрономической инфраструктуре, и мы призываем их создателей, как и законодателей работать вместе с астрономическим сообществом для согласованного анализа и понимания воздействия спутниковых группировок», — говорится в заявлении Международного астрономического союза.

Однако сейчас в американском законодательстве нет статей, ограничивающих видимость спутников на ночном небе, за исключением закона, запрещающего «навязчивую рекламу в космосе», пишет SpaceNews. Спутники StarLink одобрены Федеральной комиссией связи США, а запуски ракет Falcon 9 имеют лицензированы Федеральным управлением гражданской авиации.