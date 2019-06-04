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Stratolaunch отказалась от планов покорить космос 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Stratolaunch
Stratolaunch Systems, космическая компания, основанная покойным миллиардером и соучредителем Microsoft Полом Алленом, сокращает штат и отказывается от планов совершать космические и орбитальные полеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.
Компания Stratolaunch — это подразделение частной инвестиционной компании Аллена Vulcan Inc. Оно создавало авиационно-космическую систему «воздушного старта» Stratolaunch по доставке грузов в космос, включая углеродно-композитный самолет-носитель с самым большим в мире размахом крыльев в 117 метров и шестью двигателями. Впервые самолет взлетел в апреле.
Представитель Stratolaunch Systems первоначально заявил, что у компании «нет никаких новостей или объявлений по этому поводу на сегодняшний момент». Однако позже было заявлено, что «Stratolaunch остается в рабочем состоянии», отказавшись от дальнейших комментариев. Согласно одному из источников Reuters, компания Vulcan Inc ищет возможность продажи активов и интеллектуальной собственности Stratolaunch.
В январе, через три месяца после смерти Аллена, Stratolaunch заявила, что она отказывается от ракетостроительной составляющей и сосредоточится на своем самолете-носителе. По состоянию на 1 апреля в Stratolaunch числился только 21 сотрудник, по сравнению с 77 в декабре прошлого года. Большинство оставшихся сотрудников были сосредоточены на завершении испытательного полета самолета-носителя.
В августе 2018 года в Stratolaunch заявили, что ракета средней грузоподъемности, которую они разрабатывают, взлетит уже в 2022 году, а вариант с большей грузоподъемностью находится на ранних стадиях разработки. Представители компании также заявляли, что проектируют многоразовый космический самолет для перевозки грузов на Землю и с Земли, а также последующий пассажирский вариант системы.
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Технологии , Наука и техника , Пол Аллен , Microsoft , Reuters
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