Самый мощный спутник России забарахлил

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Проблемы с двигателем: у российского спутника обнаружили неполадки 

Рамблер + ещё 4 39 минут назад
В двигателе самого мощного российского телекоммуникационного спутника «Ямал-601» обнаружены неполадки, сообщила компания «Газпром космические системы».
«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы компании.
В пресс-службе уточнили, что об отказе двигателя речи не идет.
По информации источника РИА «Новости» в ракетно-космической области, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту вскрылись ошибки в работе двигательной установки произведенного в Германии двигателя S400.
Специалистам предстоит решить, будет ли использована основная двигательная установка или проведена коррекция с использованием малых двигателей. Второй вариант потребует больше времени.
Спутник «Ямал-601» был выведен на целевую орбиту 31 мая. Он заменит на орбите спутник «Ямал-202».
Комментарии117
Технологии , Видео , Наука и техника , Thales Alenia Space , Газпром космические системы , РИА Новости
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