Самый мощный спутник России забарахлил

Проблемы с двигателем: у российского спутника обнаружили неполадки

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы компании.

В пресс-службе уточнили, что об отказе двигателя речи не идет.

По информации источника РИА «Новости» в ракетно-космической области, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту вскрылись ошибки в работе двигательной установки произведенного в Германии двигателя S400.

Специалистам предстоит решить, будет ли использована основная двигательная установка или проведена коррекция с использованием малых двигателей. Второй вариант потребует больше времени.

Спутник «Ямал-601» был выведен на целевую орбиту 31 мая. Он заменит на орбите спутник «Ямал-202».