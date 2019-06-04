Найдены самые ранние следы развитых технологий

Международная группа ученых выяснила, что древние люди начали систематически использовать продвинутые каменные орудия гораздо раньше, чем 2,58 миллиона лет назад, как показывали результаты предыдущих исследований. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Археологи провели раскопки на месте стоянки древних людей Bokol Dora 1 (Олдувайская культура) на северо-востоке Эфиопии , недалеко от того места, где ученые в 2013 году нашли кости челюсти, являвшейся древнейшей окаменелостью рода Homo. Ее возраст составил 2,78 миллиона лет назад. Считалось, что ее обладатель жил примерно за 200 тысяч лет до того, как гоминини начали использовать режущие каменные инструменты.

Исследователи нашли фрагменты колотого камня и кости животных в слое отложений возрастом 2,6 миллиона лет. При этом Bokol Dora 1 является самым древним из всех подобных археологических памятников. В то же время известно о существовании более старых и примитивных орудий труда, датированных 3,3 миллионом лет назад. Открытие, что подобной «технологией» владеют и современные шимпанзе, заставило ученых усомниться, что примитивные инструменты являются отличительной особенностью эволюции человека.

Исследователи задались вопросом. как новая находка вписывается в сложную картину использования приматами орудий труда. Оказалось, что обнаруженные инструменты отличаются от аналогов, изготовленных как шимпанзе, так и более ранних гоминини. Основным отличием непосредственных предков человека является способность откалывать мелкие куски камня с острой кромкой для более тонкой обработки пищи. Появление этой особенности происходит одновременно с изменениями в костях черепа. Более примитивные виды использовали камни лишь как молотки.