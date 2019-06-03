Миссию признанного потерянным «РадиоАстрона» завершили

Российский космический радиотелескоп «РадиоАстрон» был признан Государственной комиссией по летным испытаниям аппарата «Спектр-Р» потерянным, а его миссию решили завершить. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Проведя ряд бесплодных попыток выйти на связь с телескопом, комиссия решила завершить международный космический проект с ведущим российским участием, чьей целью было проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне с помощью наземной сети радиотелескопов и космического радиотелескопа КРТ, установленного на «Спектр-Р».

Суть проекта заключалась в одновременном наблюдении одного радиоисточника космическим и наземными радиотелескопами. Получаемые на радиотелескопах записи снабжались метками времени от высокоточных атомных часов, что, вместе с точным знанием положения телескопов, позволяло синхронизировать записи и получить интерференцию сигналов, записанных на разных телескопах.

«РадиоАстрон» был запущен 18 июля 2011 года. Планировалось, что он будет вести активную исследовательскую деятельность пять лет. Но выполнив план, телескоп продолжал отправлять данные на Землю еще в течение почти трех лет.

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