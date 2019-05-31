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Мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур готов наполовину 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, стыковка которого пройдет в пятницу, готов на 50%, рассказал журналистам ведущий инженер АО "УСК Мост" Илья Шарапов.
"Работы по мосту выполнены на 50%, далее будем заниматься дорожной одеждой, основные работы закончены, после завершения работ мост будет подсвечен лампочками, со стороны Китая в цвет флага КНР, с нашей стороны — триколор, порядка 20 тысяч лампочек будет", — сказал Шарапов журналистам.
По его словам, сейчас мост стоит на домкратах.
"При строительстве у нас возникали проблемы с шестой опорой, затапливало котлован. По плану мы должны сдать объект 25 декабря, но будут сдвижки графика", — уточнил он.
Российскую и китайскую части автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур соединят 31 мая, он строится одновременно с двух берегов, до окончательного соединения осталось несколько метров, в церемонии стыковки, по данным Минвостокразвития, примут участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Возведение трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода должен состояться в 2019 году.
Протяженность российской части моста — 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.
По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительства ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года". Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск — Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.
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Технологии , Александр Козлов , Юрий Трутнев , Правительство РФ , РИА Новости , Благовещенск , Китай
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