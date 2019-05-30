Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур . Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса

Старт состоялся в 20:42 мск, отделение разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом от третьей ступени должно произойти примерно через девять минут после старта.

Это первый запуск "Протона-М" в 2019 году. Предыдущий старт этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года. Тогда ракета вывела космический аппарат в интересах Минобороны России

Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202". Он должен обеспечить фиксированной связью жителей значительной части территории России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.