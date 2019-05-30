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Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Старт состоялся в 20:42 мск, отделение разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом от третьей ступени должно произойти примерно через девять минут после старта.
Это первый запуск "Протона-М" в 2019 году. Предыдущий старт этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года. Тогда ракета вывела космический аппарат в интересах Минобороны России.
Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.
Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202". Он должен обеспечить фиксированной связью жителей значительной части территории России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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Технологии , Наука и техника , Министерство обороны , Роскосмос , Thales Alenia Space , Газпром космические системы , Байконур
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