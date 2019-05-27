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Ученые сделали уникальную находку времен последней ледниковой эпохи 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
20 000 лет назад на Земле было куда холодней, чем сейчас. Это был конец ледниковой эпохи, продлившейся 100 000 лет: это время называют максимумом последнего оледенения; во время него крупные ледники покрывали большие территории Северной Америки, Северной Европы и Азии.
Ученые исследуют данный период, изучая, к примеру, коралловые окаменелости и древние отложения в морском дне, однако сейчас команда специалистов смогла сделать уникальную находку — найти образец морской воды возрастом 20 000 лет: его извлекли из древних горных пород, найденных в Индийском океане. Согласен исследователям, находка представляет собой первое прямое свидетельство того, каким был океан в ходе последней ледниковой эпохи.
Ученые извлекли образцы воды из подводных известняковых отложений, составляющих Мальдивский архипелаг в Южной Азии. Исследовав же найденные образцы, специалисты были удивлены тем, что вода была крайне соленой — намного более соленой, чем сегодняшний Индийский океан. Исследователи провели ряд тестов, изучив особые элементы и изотопы в образцах, и смогли предположить, что данная вода датируется временем максимума ледникового оледенения (когда ледниковые покровы «забирали» множество воды и уровень океана был значительно ниже текущего).
Как отмечается, находка может помочь улучшить климатические модели, помогающие понять изменения в нашем, сегодняшнем мире, так как любая модель климата, по словам ученых, должна быть способна точно предсказывать прошлое.
Работ, посвященная новому исследованию, будет опубликована в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta; кратко о результатах сообщается в материале на сайте LiveScience.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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