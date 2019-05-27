Ученые исследуют экзотическую материю в атмосфере Солнца

Ученые из Ирландии Франции объявили о новом значительном открытии: как материя ведет себя в экстремальных условиях солнечной атмосферы.

Исследователи использовали радиотелескопы и ультрафиолетовые камеры космического зонда НАСА , чтобы лучше понять экзотическое, но плохо исследованное «четвертое состояние вещества». Это состояние, известное как плазма, может стать ключом к созданию безопасных, чистых и эффективных генераторов ядерной энергии на Земле. Ученые опубликовали свои выводы в журнале Nature Communications.

Большая часть вещества, с которым мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, имеет форму твердого тела, жидкости или газа, но большая часть Вселенной состоит из плазмы — крайне нестабильной и электрически заряженного газа. Солнце также состоит из этой плазмы.

Несмотря на то, что плазма является самой распространенной формой материи во Вселенной, она остается загадкой, в основном из-за ее нехватки в естественных условиях на Земле, что затрудняет ее изучение. Специальные лаборатории на Земле воссоздают экстремальные условия космоса для этой цели, но Солнце представляет собой полностью естественную лабораторию для изучения поведения плазмы в условиях, которые часто слишком экстремальны.

Солнечная атмосфера является очагом экстремальной активности: температура плазмы превышает 1 миллион градусов Цельсия, а частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света. Частицы, движущиеся со скоростью света, ярко светятся в радиодиапазоне, поэтому мы можем точно видеть поведение плазмы с помощью больших радиотелескопов.

Изучение поведения плазмы на Солнце позволяет сравнить ее с поведением на Земле, где в настоящее время предпринимаются большие усилия для создания термоядерных реакторов. Это генераторы ядерной энергии, которые намного безопаснее, чище и эффективнее, чем атомные, которые сегодня используются для производства энергии.