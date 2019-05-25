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Приморье переходит на цифровое телевещание 

Вести.Ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Приморский край станет частью всероссийской акции, посвященной переходу региона на цифровое вещание. Регион переходит на "цифру" с 3 июня. Участники акции запустят в небо бумажных змеев с логотипами каналов, входящих в мультиплекс.
Сейчас в крае идет подготовка к этому дню. Организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование. Разработаны меры социальной поддержки для определенных категорий жителей.
В регионе — больше сотни населённых пунктов. С приходом цифрового телевидения зрители смогут принимать новый, качественный сигнал, напоминает телеканал "Россия 24".
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Технологии , Приморский Край
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