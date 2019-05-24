Ученые выяснили, что жара по-разному влияет на когнитивные способности мужчин и женщин

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Высокие температуры в офисе оказывают положительное влияние на женский организм: в жару женщины трудятся продуктивнее мужчин. К такому выводу, как сообщило издание Spiegel, пришли участники совместного исследования, проведенного учеными из Берлинского центра социальных наук и американской Школы бизнеса Маршалла при Университете Южной Калифорнии.

В исследовании приняло участие более 500 испытуемых из числа студентов. Около 40% из них были женщины. В ходе испытания они должны были выполнить комплекс заданий: несложные вычислительные задачи; задания на составление слов из перемешанных букв; аналитические задания, в которых интуитивно близкие решения в итоге оказывались неверными.

С каждым новым туром ученые повышали температуру в помещении, где находились испытуемые, с 16 до 33 градусов по Цельсию. При повышении температуры до 33 градусов женщины все лучше справлялись с вычислительными и буквенными заданиями, мужчины же сдавали свои позиции, отмечается в исследовании. В случае с аналитическими заданиями мужчины были успешнее. Во время решения буквенных задач женщины опережали мужчин по результатам уже при температуре 21 градус по Цельсию.

Пользуясь результатами исследования, работодатели, по мнению авторов исследования, могут повысить производительность труда в смешанных коллективах — состоящих как из женщин, так и из мужчин — при условии, что в помещении будет подобрана оптимальная температура.

Ученые полагают, что причина различий кроется в обмене веществ. Так, биохимические процессы в теле мужчины протекают быстрее, поэтому она чувствуют себя комфортнее при более низких температурах. В дальнейших исследованиях специалисты намерены выяснить, наблюдается ли подобная закономерность в других возрастных группах.