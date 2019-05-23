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Ростех запустит в Татарстане производство самолета Т-500 

ТК «Звезда» + ещё 3 23 мая 2019
Фото: rt-chemcomposite.ru
Старт строительству завода дали глава Ростеха Сергей Чемезов и президент Татарстана Руслан Минниханов.
Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт строительству авиационного производства в Татарстане, где будут собирать самолеты Т-500.
«Строительство предприятия начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Мощность производства составит до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций — около 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении госкорпорации.
Т-500 — полностью «композитный» самолет, который будет использоваться для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.
На базе Т-500 также предполагается выпускать двухместный и беспилотный варианты. Создаваемый аэродром экспериментальной авиации в Иннополисе позволит проводить «обкатку» новой техники рядом с производством.
По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, современная машина будет востребована не только в России, но и за рубежом — в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ.
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Технологии , Рустам Минниханов , Сергей Чемезов , Ростех , Республика Татарстан
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