Ростех запустит в Татарстане производство самолета Т-500

Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт строительству авиационного производства в Татарстане, где будут собирать самолеты Т-500.

«Строительство предприятия начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Мощность производства составит до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций — около 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении госкорпорации.

Т-500 — полностью «композитный» самолет, который будет использоваться для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.

На базе Т-500 также предполагается выпускать двухместный и беспилотный варианты. Создаваемый аэродром экспериментальной авиации в Иннополисе позволит проводить «обкатку» новой техники рядом с производством.

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, современная машина будет востребована не только в России, но и за рубежом — в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ.