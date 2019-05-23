Астрономы: Воду на Землю доставило небесное тело размером с Марс

Планетологи из Мюнстерского университета ( Германия ) доказали, что огромное количество воды попало на Землю около 4,4 миллиарда лет назад, когда после столкновения нашей планеты с гигантским небесным телом начала формироваться Луна.

Исследование доступно в журнале Nature Astronomy, а коротко его описывает сайт университета. Ученые отмечают, что Земля уникальна — это единственная каменистая планета с большим количеством воды и относительно большим спутником, который стабилизирует ее ось.

Без этих факторов жизнь была бы невозможна. Однако как на нашей планете появилась вода? Ученые из Германии проверили гипотезу о том, что около 4,4 миллиарда лет назад Земля столкнулась с гигантским небесным телом под названием Тея. Считается, что оно было размером с Марс.

Результатом столкновения стало формирование Луны. Ранее ученые предполагали, что Тея возникла во внутренней части нашей Солнечной системы. То есть она находилась недалеко от Земли.

Однако новое исследование доказывает, что Тея прибыла из внешней части Солнечной системы. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав состав нашей планеты.

Радиоизотопный анализ показал, что большая часть материала мантии состоит из вещества, по составу близкого к веществу углеродистых астероидов. Последние богаты водой. Они происходят только из внешней части Солнечной системы.

Насытить мантию Земли материалом углеродистых астероидов могла только Тея, считают немецкие ученые. Следовательно, это небесное тело тоже происходит из внешней части Солнечной системы. По мнению исследователей, именно Тея доставила на Землю большое количество воды, а не отдельные астероиды, как считалось до сих пор.

"Изотопы молибдена позволили нам четко разделить углеродистые и неуглеродистые материалы. Они представляют собой «генетический отпечаток» материала внешней и внутренней частей Солнечной системы", — объяснил ведущий автор работы Геррит Будде.