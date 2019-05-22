Российские космонавты проверят обшивку МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время следующего выхода в открытый космос возьмут пробы с поверхности Международной космической станции (МКС) для оценки возможных микроповреждений обшивки.

«Запланировано взятие проб-мазков во время выхода в открытый космос в рамках КЭ [космического эксперимента] «Тест» с поверхности модуля «Поиск» для оценки степени возможных микроповреждений оболочки станции в результате воздействия неблагоприятных факторов космического полета», — сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш ТАСС.

Уточняется, что выход в открытый космос состоится 29 мая в 18.50 (мск) и продлится около шести часов.

Кононенко и Овчинин также очистят иллюминаторы на малом исследовательском модуле «Поиск». Для этого космонавты должны будут снять устройства экспонирования по космическим экспериментам «Тест» и «Выносливость», размещенные на внешней поверхности модуля «Поиск». Снятые устройства поместят в изолирующий контейнер, чтобы потом доставить на Землю для последующего изучения.

ЦНИИмаш сообщили, что установка нового оборудования во время этого выхода не предполагается.

Напомним, летом 2018 года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия выяснила, что дыра была просверлена умышленно.

Рассматриваются две версии происхождения отверстия — при изготовлении корабля на Земле или кем-то из экипажа МКС в космосе. Примерные сроки окончания расследования не называются.