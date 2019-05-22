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Индия вывела на орбиту новейший разведывательный спутник 

РИА Новости 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что в среду утром осуществила успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B, способным вести наблюдение за поверхностью Земли в дневное и ночное время суток, а также в условиях высокой облачности.
Старт ракеты состоялся в 05.30 утра (03.00 мск) с индийского космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе. Вскоре после этого ISRO подтвердила, что аппарат был выведен на заданную орбиту. Комментируя данное событие, глава организации Кайласавадиву Сиван назвал его "фантастическим", подчеркнув, что новейшая разработка индийских ученых значительно улучшит возможности вооруженных сил республики в контроле над западными и восточными рубежами.
Как информирует телеканал NDTV, спутник RISAT-2B, оснащенный самым современным радаром, позволит армии страны оперативно получать информацию о местонахождении и перемещениях террористов даже в неблагоприятных погодных условиях. Наряду с этим, аппарат также может успешно работать в мирных целях: для нужд сельского хозяйства или мониторинга стихийных бедствий, отмечает телеканал.
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Технологии , Наука и техника , Индия
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