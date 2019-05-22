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На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2 

ТАСС + ещё 4 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Космический аппарат "Метеор-М" №2-2, который планируется вывести на орбиту в ходе пятого запуска с космодрома Восточный в Амурской области, доставлен на космодром. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
"20 мая в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыли космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний. 21 мая космический груз транспортирован из аэропорта на космодром Восточный", — говорится в сообщении.
Ранее на Восточный для пятого запуска с космодрома прибыл разгонный блок "Фрегат". Вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1б" он выведет "Метеор-М" №2-2 на орбиту. Как ожидается, это произойдет 5 июля.
"Метеор-М" №2-2 — гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" №2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.
Восточный — первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года, к настоящему моменту всего было проведено четыре пуска.
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Технологии , Наука и техника , ВНИИЭМ , Амурская Область
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