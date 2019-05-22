Разработчик рассказал о планах по развитию летающих такси

Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-производителя летательных аппаратов Lilium Оливер Волкер-Джонс.

"Мы планируем к 2025 году начать эксплуатацию в нескольких городах по всему миру, хотя в некоторых населенных пунктах услуга будет запущена раньше. Есть огромный интерес к нашему проекту со стороны городских властей, но мы еще не решили, где именно начнем предоставлять наши услуги", — сказал он.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



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Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO— Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г. Представитель компании добавил, что по цене "полеты будут конкурентоспособны по сравнению с поездками с помощью других транспортных средств сегодня на аналогичные расстояния".

Ранее мюнхенский стартап Lilium провел успешные испытания прототипа воздушного такси, аппарат оснащен 36 электрическими реактивными двигателями, которые позволяют взлетать и приземляться вертикально. Пятиместная машина также обходится без руля, хвостовой части и пропеллеров. Как заявляют в Lilium, прототип способен развивать скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 300 километров.

"Наши летательные аппараты полностью электрические и не производят выбросов CO2. При запуске есть шум, как от запуска двигателя грузовика, но вы не услышите его в полете", — рассказал Волкер-Джонс.

По его словам, сейчас аппараты проходят различные сертификации, управление будет организовано таким образом, чтобы "не создавать препятствий для регулярного воздушного сообщения". Летательные аппараты воздушного такси, в отличие от вертолета, более энергосберегающие и дешевые с точки зрения производства. Предполагается, что в первое время они будут управляться пилотами, однако затем будут переведены на беспилотный режим.

"На практике джеты Lilium станут альтернативой, скорее, не такси, а поездам дальнего следования и междугородним автобусам. Они быстрее и экологичнее этих видов транспорта и должны быть доступны "по требованию". Поскольку Lilium Jet может взлетать и приземляться вертикально, для посадочной площадки требуется очень мало места, это очень дешево по сравнению с другой инфраструктурой. Это позволяет реализовать проект не только в городских районах, но и в небольших населенных пунктах и в регионах, где отсутствует автобусное и железнодорожное сообщение", — пояснил Волкер-Джонс.

Он добавил, что производство аппаратов будет изначально находиться в Германии, сейчас идут переговоры о том, где именно оно будет локализовано.