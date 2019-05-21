IT-аналитик об отказе от «Хуавэй»: безопасность и защита дороже (DR, Дания)

В свете последних событий Дания отказывается от услуг «Хуавэй» в области создания сети 5G. Задачи китайской компании возьмет на себя шведская «Эрикссон», которая, может, и не так продвинута, зато ей не угрожают никакие санкции, да и сама она не вызывает дебатов о безопасности. Лучше медленнее и дороже, зато надежнее, решили датчане. Однако и «Хуавэй» не совсем уходит из страны.

Телекомпания «Теле Данмарк комьюникейшнс» (TDC) решила развернуть свою сеть 5G при сотрудничестве со шведской «Эрикссон» (Ericsson).

Таким образом, она отказалась от работы с китайской «Хуавэй» (Huawei), которая сейчас является главным поставщиком мобильных сетей TDC.

Это может означать, что цена проекта повысится, а также потребуется больше времени на создание сети 5G в Дании, но конечный результат будет таким же.

Таково мнение аналитика информационных технологий «Датского радио» (DR) Карстена Нильсена (Carsten Nielsen).

«После того как сеть заработает, для датчан будет уже не так важно, кто занимается оборудованием, «Хуавэй" или „Эрикссон"“, — говорит он, подчеркивая, что нет ничего, что указывало бы на качественную разницу между двумя поставщиками.

»Хуавэй» зашла дальше в исследованиях

Китайская компания «Хуавэй» — крупный игрок на рынке и очень далеко продвинулась в своих исследованиях. Поэтому и в разработках, связанных с 5G, она также опережает шведскую «Эрикссон».

«Но компании «Эрикссон" уже 140 лет, и у нее огромный опыт», — говорит Карстен Нильсен и добавляет, что та уже обслуживает часть сетей 2G и 3G в Дании. Так что о качестве можно не беспокоиться.

Решение о будущей сотовой сети в Дании было принято после масштабных публичных дебатов вокруг рисков в области безопасности, если китайская компания будет формировать в стране инфраструктуру критической важности.

И Австралия, и Соединенные Штаты, и Новая Зеландия решили отказаться от сотрудничества с китайской компанией, опасаясь, в частности, шпионажа.

Но отказ многих западных стран от сотрудничества с «Хуавэй» означает, что у «Эрикссон» будет много работы, так что компания, вероятно, не сможет доработать сеть 5G с той же скоростью, с какой это сделала бы «Хуавэй» и на которую рассчитывают датские политики.

«Вопрос в том, справится ли «Эрикссон" с таким большим глобальным спросом», — говорит Карстен Нильсен.

Сеть 5G разворачивается по всему миру. А на рынке в этой сфере очень мало поставщиков — среди них китайская «Хуавэй», шведская «Эрикссон» и финская «Нокиа» (Nokia).

«„Эрикссон", вероятно, не ожидала, что получит эту работу. Так что сейчас ей надо подготовиться. Набрать людей, произвести оборудование. Это нетривиальная задача», — говорит Карстен Нильсен.

Безопасность стоит больше

По словам аналитика, критики считают, что «Хуавэй» может выполнить задачу быстрее и дешевле, ведь эту компанию поддерживает китайское государство.

«Вот почему у нее есть дополнительные преимущества. У «Эрикссон" такого нет, вот почему цена ее работы выше, — уточняет Карстен Нильсен. — Но есть своя справедливость в том, что за надежность, а возможно и за безопасность всей страны, приходится заплатить более высокую цену».

Но то, что в этой сфере предпочли «Эрикссон», не значит, что все связи с «Хуавэй» будут разорваны. С 2013 года «Хуавэй» надстраивает сети 4G компании TDC и отвечает за их эксплуатацию в Дании. Она и впредь продолжит выполнять в стране ряд задач.

Новая сеть 5G, помимо прочего, обеспечит скорость передачи данных на мобильных устройствах в 100 раз выше, чем сеть 4G.