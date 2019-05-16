Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта точность прогнозов погоды России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В настоящее время в России способны дать «более-менее достоверный прогноз погоды» только на сутки, или, в крайнем случае, двое-трое суток, передает РИА Новости заявление начальника отдела космических средств Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александра Карелина.
По его словам, точность шестидневного прогноза, в настоящее время равную 50 процентам, можно повысить на 10-15 процентов при использовании большого количества микроволновых зондировщиков Земли. «19 геофизических космических аппаратов, 8 гидрометеорологических и океанографических и 24 радиозатменных», — сказал начальник на конференции «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли».
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю. «Нет такой модели, но мы можем ее сделать, и мы знаем, как ее сделать, но не хватает начальных данных», — добавил начальник.
В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».
Последние новости
Обнародованы первые результаты проверки «Голоса» Кремль нашел деньги на 76 Су-57 Климкин устроил демарш из-за решения Совета Европы по России
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Погода , Роскосмос , ЦНИИМАШ , Росгидромет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты312
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского443
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»35
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy10
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение