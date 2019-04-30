Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

На железной дороге Крымского моста в ближайшее время начнут монтировать автоматику, которая контролирует движение поездов. Об этом сообщили на заседании Общественного совета по строительству.

Работы идут круглосуточно. Строители уложили уже больше половины рельсов, передает телеканал "Россия 24".