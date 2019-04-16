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SpaceX потеряла центральный блок Falcon Heavy 

Lenta.ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: Thom Baur / Reuters
Разгонный блок первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy утонул при транспортировке к побережью Флориды. Об этом пишет The Verge.
По сообщению представителя компании, из-за погодных условий и шторма первая ступень не смогла устоять на платформе и упала в воду. Отмечается, что компания уже предпринимала попытки спасти центральный блок, но в итоге отказалась от этого из соображений безопасности.
«На прошедших выходных из-за сложных морских условий команда SapceX не смогла обеспечить доставку центрального блока в порт Канаверал, — рассказали в компании. — С ухудшением погодных условий блок начал сползать и его не удалось выровнять. Мы не думаем, что это как-то отразится на будущих миссиях».
12 апреля 2019 года состоялся первый коммерческий пуск Falcon Heavy. Носитель вывел на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A. Тогда же впервые удалось посадить все три ступени ракеты.
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Технологии , Наука и техника , Оружие , SpaceX
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