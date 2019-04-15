Сахалинская область перешла на цифровое телевещание

Жители Сахалина и Курил получили с понедельника доступ к 20 телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в результате перехода с аналогового вещания на цифровое. Об этом ТАСС сообщили в сахалинском радиотелевизионном передающем центре (филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть").

Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ проходит в три этапа и завершится 3 июня 2019 года.

"Регион был готов к переходу, он произошел безболезненно", — сообщил собеседник агентства.

По информации правительства региона, в минувшие выходные временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал постановление о расширении перечня получателей единовременной выплаты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала. Ранее ей могли воспользоваться только малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, нуждающиеся в поддержке, теперь — сахалинцы и курильчане, проживающие вне зоны приема сигнала цифрового телевидения. Главное условие — среднедушевой доход на члена семьи должен быть ниже двух величин прожиточного минимума. Кроме того, выплату получат неработающие пенсионеры.

С 5 марта для жителей островного региона работает круглосуточная горячая телефонная линия, по которой они могут обращаться за консультациями и с просьбами о помощи волонтеров в подключении цифровых приставок. На вопросы отвечают специалисты местного многофункционального центра.

Первые регионы отключили аналоговое вещание 11 февраля. 15 апреля аналоговый сигнал отключился в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Сахалинской, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня отключится в остальных российских регионах.