Источник: запуск военного спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля

Запуск телекоммуникационного спутника "Благовест" в интересах министерства обороны России с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.

Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк Архангельской области . Другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что старт спутника "Благовест" намечается на 23 мая.

"Принято решение отложить запуск "Благовеста" с 23 мая на июль. К спутнику вопросов нет, он готов к отправке на Байконур", — сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь первым в 2019 году на ракете "Протон-М" стартует телекоммуникационный спутник "Ямал-601", запуск которого намечен на 31 мая.

Ранее московский Центр Хруничева , производящий "Протоны-М", сообщил, что в 2019 году будет выполнено не менее шести пусков данных ракет.

Ранее еще один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что запуском данного спутника "Благовест" будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018-го.