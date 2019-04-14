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Источник: запуск военного спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запуск телекоммуникационного спутника "Благовест" в интересах министерства обороны России с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.
Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что старт спутника "Благовест" намечается на 23 мая.
"Принято решение отложить запуск "Благовеста" с 23 мая на июль. К спутнику вопросов нет, он готов к отправке на Байконур", — сказал собеседник агентства.
По его словам, теперь первым в 2019 году на ракете "Протон-М" стартует телекоммуникационный спутник "Ямал-601", запуск которого намечен на 31 мая.
Ранее московский Центр Хруничева, производящий "Протоны-М", сообщил, что в 2019 году будет выполнено не менее шести пусков данных ракет.
Ранее еще один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что запуском данного спутника "Благовест" будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018-го.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" разработаны предприятием "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева по контракту с Минобороны РФ на базе платформы "Экспресс-2000". Всего в группировку будут входить четыре космических аппарата, равномерно размещенных на геостационарной орбите. Группировка обеспечит глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка— и Q-диапазоны частот.
Спутник "Ямал-601" создается европейской компанией Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы". Он займет точку стояния 49 градусов восточной долготы, в которой заменит действующий спутник "Ямал-202". Спутник будет предоставлять услуги связи на территории Европейского союза, европейской части России, включая Калининградскую область, Урала и Западной Сибири. Также в зоне покрытия лучей "Ямала-601" будут находиться регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
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Технологии , Войска , Наука и техника , Игорь Морозов , Министерство обороны , ИСС им. академика Решетнева , ЕС , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Thales Alenia Space , Газпром космические системы , РИА Новости , Эхо Москвы , Архангельская Область , Байконур , Плесецк
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