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С какими трудностями может столкнуться Россия при внедрении технологии eSIM 

Газета.Ru 10 апреля 2019
Фото: depositphotos.com
На текущей неделе в СМИ появилась информация о том, что «большая тройка» операторов высказалась против внедрения электронной SIM-карты (eSIM) на российском рынке. В связи с этим появилось впечатление, что этой технологии путь в Россию может быть закрыт. Так ли все категорично на самом деле и кто поддерживает появление eSIM в стране — в материале «Газеты.Ru».
Технология eSIM появилась несколько лет назад в рамках предложения Ассоциации GSMA по миниатюризации устройств. Предполагается, что такая миксрохема, заменяющая SIM-карту, будет устанавливаться внутрь устройства на стадии его сборки на фабрике. Эта технология удобна для пользователя — ему не нужно идти в салон связи за физической картой. Кроме того, для смены мобильного оператора или тарифа достаточно лишь сменить настройки на телефоне. Наличие eSIM и стандартной SIM-карты в одном устройстве позволяет абоненту легко переключаться между двумя операторами, пользуясь услугами обоих.
Несмотря на то, что эта технология уже присутствует в новейших смартфонах, например, последних моделях iPhone, воспользоваться eSIM можно в ограниченном количестве стран — например, США, Великобритании, Канаде и ряде других государств. В России eSIM официально не поддерживается, но абонент может использовать эту технологию на территории РФ, если он является клиентом зарубежного оператора.
В августе прошлого года стало известно, что Минкомсвязи Российской Федерации работает над утверждением правил контроля за устройствами с eSIM, чтобы официально вывести эти гаджеты в правовое поле. Тем не менее, в начале текущей недели в прессе появились новости о том, что «большая тройка» операторов и представители ФСБ высказалась против внедрения eSIM в России, в том числе из-за проблем с шифрованием данных и рисков безопасности. Три собеседника РБК из разных операторов связи утверждали, что компании больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки.
По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, «большая тройка» операторов может выступать против инициативы внедрения eSIM в России, так как опасается получить убытки — новые абоненты в стране появляются слишком медленно, поэтому между провайдерами связи идет борьба за лояльность. С внедрением виртуальной SIM-карты абоненту не придется идти в точки ритейла и подключаться к конкретному оператору, более того, он сможет легко сменить провайдера и тариф, не выходя из дома.
«На мой взгляд, чем конкуренции больше — тем лучше», — заявил собеседник «Газеты.Ru», отметив, что обслуживание пользователей со стороны операторов, которые находятся «в тонусе» будет только улучшаться.
Как оказалось, есть и те, кто открыто выступил в поддержку eSIM. Например, оператор Tele2, который поддержал запуск новой технологии.
«Внедрение eSim — это следующий шаг для улучшения клиентского сервиса в России, поэтому Tele2 поддерживает данную инициативу. Новая технология расширяет возможности подключения абонентов: им не нужно идти в салон связи оператора, достаточно будет лишь обеспечить доступ устройства к интернету. При этом eSim не сломается и не потеряется, как это может произойти с физической SIM-картой», — сообщили в пресс-службе Tele2.
При этом оператор отмечает, что главное требование для обеспечения безопасности подключения — идентификация абонента — будет также соблюдено, как и в случае с физической SIM-картой.
Если в пресс-службе МТС от комментариев отказались, то другие два члена «большой тройки», которые, по информации РБК, на закрытом совещании выступили против, ответили, что готовятся к внедрению eSIM.
«Мы готовимся к тестированию этой технологии и продолжаем изучать правовые и организационные аспекты ее внедрения. Внедрение eSIM требует изменения многих процессов, решения вопросов на уровне нормативных актов и в области информационной безопасности», — рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «Билайн» Анна Айбашева.
Официальный представитель «МегаФон» заявил о том, что компания изучает вопрос возможного использования технологии eSIM и мировой опыт применения указанной технологии, но до запуска технологии на российском рынке необходимо решить ряд важных вопросов.
«Например, мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах. Есть и другие проблемы организационного, технического, правового характера», — сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
В Минкомсвязи России проблем с внедрением eSim в России также не видят, кроме обеспечения безопасности абонентов. Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов призвал не форсировать вопрос о внедрении в России встроенных SIM-карт до тех пор, пока не будет решена проблема безопасности.
«В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», — подчеркнул Иванов.
По словам Дениса Кускова, проблемы безопасности, о которых говорят эксперты, комментируя возможное появление eSIM в России, присутствуют и будут присутствовать всегда — все мы пользуемся смартфонами и ноутбуками, которые в любой момент могут стать, например, объектом хакерской атаки, но это не приводит к отказу от гаджетов.
«Определенные трудности существуют, но они все решаемы», — заключил эксперт.
Партнер AC&M Антон Погребинский отмечает, что преимущества технологии eSIM очевидны для пользователя — не нужно идти в офис за SIM-картой, а можно просто закачивать ее в телефон. Кроме усиления конкуренции на местном рынке, это дает неоспоримые преимущества для потребителя в роуминге, когда абонент закачивает профиль местного сотового оператора перед приездом в ту или иную страну, а потом просто переключается на данного оператора.
По его словам, операторам с большой долей рынка не понравится, что их абоненты получат возможность легко и без лишних преград перейти к конкуренту, хотя бы для того, чтобы просто протестировать «другую» связь.
«Также оказываются практически ненужными огромные системы дистрибуции, выстроенные годами, за которые уплачено много сотен миллионов долларов. Но я уверен, что рано или поздно мы все равно придем к eSIM — с передовыми технологиями сложно воевать», — заявил Погребинский.
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Технологии , Гаджеты , Статьи , Антон Погребинский , Олег Иванов , Анна Айбашева , ФСБ , Мегафон , Минкомсвязи РФ , Tele2 , МТС , Газета.Ru , РБК , Канада , США , Великобритания
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