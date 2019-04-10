Ученые из международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) впервые в истории представили фотографию черной дыры в центре галактики М87 на расстоянии 55 млн световых лет Земли. Об этом сообщает RTVi со ссылкой на сайт проекта.
Ученые сообщили, что для снимка им понадобился «виртуальный телескоп размером с саму Землю». Он состоит из восьми телескопов, расположенных по всему миру, в Чили, на Южном Полюсе и Гавайях, в Испании, Мексике и Аризоне.
EHT
Опубликованное фото является результатом объединения и обработки информации, полученной со всех этих телескопов.
В интервью Verge один из участников проекта, Димитриос Псалтис из Университета Аризоны, объяснял, что полученные фото помогут исследовать теории о том, что произойдет при столкновении материи с черной дырой, в частности, общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.