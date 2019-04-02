Arabian Business (ОАЭ): Россия проигрывает в новой космической гонке?

Почему богатые вступают в борьбу? Различные события сигнализируют о начале новой космической гонки, в которой теперь участвуют не только государства, но компании и богатые люди. Это просто развлечение?

Недавно ОАЭ утвердили национальную стратегию по развитию космической отрасли до 2030 года, которая была разработана Космическим агентством ОАЭ.

Многие специалисты космической отрасли утверждают, что США и Россия наращивают финансовые ресурсы для развития космических исследований и инициатив после окончания холодной войны. Следует вспомнить «звездные войны», с помощью которых бывший президент США Рональд Рейган пытался истощить ресурсы Советского Союза. Российский и американский космические рынки находятся в тупике, поэтому сегодня космос открыт для тех, кто готов извлечь выгоду.

Космические исследования NASA и России произвели революцию во многих научных и экономических областях, таких как компьютерные системы, телекоммуникации, медицина и навигационные системы, а также способствовали достижению амбициозной цели — полет на Луну. Именно тогда произошла серьезная модернизация образовательного сектора США, что способствовало продвижению инноваций и научных открытий.

Россия обеспокоена успешной стыковкой космического корабля «Дрэгон» (Dragon) компании «Спейс Икс» с Международной космической станцией, и тем, что «Спейс Икс» сумела повторно использовать первую ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Затраты компании на изготовление ракет делают их пригодными для многоразового использования, что в значительной степени снижает стоимость космических полетов и новейших технологий.

С другой стороны, некоторые эксперты считают, что российские технологии корабля «Союз», разработанные в 1960-х годах, все еще надежны. Китайцы взяли за основу корабль «Союз» при создании своего космического корабля «Шэньчжоу». Российский эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич заявил, что китайцы разработали передовые методы сборки для своего космического корабля, что увеличило его возможности и сделало в десятки раз мощнее и надежнее. Лукашевич рассказал о первом запуске многоразового пилотируемого космического корабля с численностью экипажа в семь человек, который компания «Спейс Икс» осуществит в июле. Этот космический корабль превосходит российский по всем параметрам. Русские могут лишиться источника дохода за доставку астронавтов на Международную космическую станцию. На сегодняшний день эта сумма составляет около 400 миллионов долларов.

Американская космическая компания «Спейс Икс» объявила о намерении отправить туристов в космос. Последний пилотируемый полет на Луну состоялся в декабре 1972 года на космическом корабле «Аполлон-17». За всю историю освоения космоса всего 24 человека побывали на Луне.

Кроме «Спейс Икс» ставку на космический туризм делает компания «Верджин Галактик» (Virgin Galactic). Она провела успешные испытания «Спейсшип Ту» (SpaceShipTwo) и «Ви-эс-эс Юнити» (VSS Unity). Однако цель не просто в успешном освоении космического туризма, а в развитии огромного военного, научного и экономического потенциала.

Японское агентство аэрокосмических исследований и крупнейший автопроизводитель «Тойота» (Toyota) приступили к разработке шестиколесного лунохода, способного перевозить двух астронавтов на расстояние около 10 тысяч километров.

Сотрудничество «Тойота» с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) стало важной задачей для Японии после того, как космический корабль основателя Теслы и SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией.

По словам исполнительного вице-президента компании Toyota Шигеки Тераши, транспортное средство будет обладать полной системой жизнеобеспечения, что позволит астронавтам жить без скафандров внутри лунохода, пока они будут исследовать поверхность Луны.

Сегодня мы видим нежелание некоторых ведущих стран, таких как США и Россия, инвестировать в космическую отрасль. Это приводит к вступлению новых стран в так называемый «Клуб космических держав», среди которых Китай, Индия, Япония и ОАЭ. Также не стоит забывать и о группе богатых американцев. Космическая гонка возобновилась и на карту поставлены миллиарды долларов.

Arabian Business, ОАЭ