Дату смерти научилась предсказывать нейросеть

Самообучающийся алгоритм более точно предсказывает преждевременную смерть от хронических болезней, чем профессиональные медики. Его разработали и тестируют врачи и специалисты по медицинской статистике из Университета Ноттингема

Первые выводы учёных основаны на исследовании, проведённом по медицинским данным почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет. Истории их жизни прослеживались с 2006–2010 годов до 2016 года, сообщает журнал PLOS.

Как отметил профессор Стивен Вен, учёные сделали ставку на самообучающийся искусственный интеллект и новую модель предсказания риска, которая учитывает различные факторы: демографию, биометрию, клинические проявления и питание.

Нейросеть обобщила данные и перенесла на карту, которую составили по статистике смертей, предоставленной министерством национальной статистики Великобритании. Результаты предсказания даты смерти, показанные алгоритмом, оказались значительно лучше, чем у экспертов с их стандартной моделью.