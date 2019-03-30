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Дату смерти научилась предсказывать нейросеть 

News.ru 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Самообучающийся алгоритм более точно предсказывает преждевременную смерть от хронических болезней, чем профессиональные медики. Его разработали и тестируют врачи и специалисты по медицинской статистике из Университета Ноттингема.
Первые выводы учёных основаны на исследовании, проведённом по медицинским данным почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет. Истории их жизни прослеживались с 2006–2010 годов до 2016 года, сообщает журнал PLOS.
Как отметил профессор Стивен Вен, учёные сделали ставку на самообучающийся искусственный интеллект и новую модель предсказания риска, которая учитывает различные факторы: демографию, биометрию, клинические проявления и питание.
Нейросеть обобщила данные и перенесла на карту, которую составили по статистике смертей, предоставленной министерством национальной статистики Великобритании. Результаты предсказания даты смерти, показанные алгоритмом, оказались значительно лучше, чем у экспертов с их стандартной моделью.
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Технологии , Наука и техника , Ноттингем
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