Рогозин сравнил ракету‐носитель «Ангара» с грузовиком «КамАЗ»

Глава Роскосмоса рассказал об отечественных ракетах и использовал очень понятную всем в России сравнительную риторику. В качестве примеров он вспомнил машины российского автопрома и назвал «Союз-2» «Жигулями», а «Ангару» — «КамАЗом» . Получилось очень наглядно.

«„Союз-2» можно сравнить, условно, с «Жигулями», а «Ангара» — это уже «КаМАз» по грузоподъемности и по обеспечивающей инфраструктуре», — заявил глава руководитель госкорпорации в эфире телеканала «Россия 24».

Уже в следующем месяце должна начаться стройка второй очереди космодрома Восточный — стартовой инфраструктуры для ракет тяжелого класса «Ангара». Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос получил от Минфина средства на этот проект.

В ходе строительства первой очереди космодрома, был возведен стартовый стол для ракет «Союз-2».

На данный момент с Восточного уже состоялось четыре пуска «Союзов». Один завершился неудачей.

Для полетов космонавтов эта ракета не сертифицирована. Пока она доставляла на орбиту только грузовые космические корабли «Прогресс».

Первый пилотируемый корабль отправится на ней в космос августе.