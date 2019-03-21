США испытают в космосе нейтронное оружие уже в 2023 году

Пентагон запланировал в 2023 году испытать на околоземной орбите нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет, пишет Defense One.

России, Северной Кореи и Издание отмечает, что соответствующее финансирование предусмотрено проектом бюджета на 2020 финансовый год. Таким образом США планируют противостоять возможностям Китая Ирана по уничтожению спутников на околоземной орбите.

Defense One напоминает, что пучковое оружие BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) было в 1989 году успешно испытано в космосе, а к настоящему времени решена задача уменьшения размеров установки.

Издание пишет, что намеченное испытание не противоречит Договору о космосе, заключенному в 1967 году, поскольку нейтронная пушка не является оружием массового уничтожения.

В августе 2018 года бывший глава Командования космической и противоракетной обороны Армии США генерал-лейтенант в отставке Дэвид Манн заявил, что страна располагает технологией, позволяющей создавать дальнодействующий нейтронный луч. По его словам, наиболее приоритетным применением нейтронного луча называется обнаружение ядерных блоков наведения среди остальных (муляжей) разделяющихся боеголовок баллистической ракеты противника.