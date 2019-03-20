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Рядом с Землей обнаружили неизвестный феномен 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: OSIRIS-REx spacecraft / Wikimedia
Астрономы заметили на околоземном астероиде Бенну ранее неизвестное явление, выражающееся в выбросе пыли из окружающего его облака. Об этом сообщает издание Science Alert.
Открытие было совершено с помощью космического аппарата НАСА OSIRIS-REx, который зафиксировал феномен 11 раз за весь период изучения астероида. Первый шлейф был обнаружен 6 января 2019 года, а в течение двух последующих месяцев — все остальные.
В некоторых случаях пыль была выброшена в космос, в других — осталась на орбите. Выбросы не представляют опасности для межпланетной станции, однако их происхождение остается загадкой. На других астероидах это явление не наблюдается, хотя схожий феномен обнаруживался на кометах. В этом случае он мог быть вызван льдами, которые сублимируются под поверхностью кометы, разрушая полости и выбрасывая пыль. Однако астероиды не содержат льда.
По мнению ученых, Бенну находится слишком близко к Солнцу, чтобы иметь лед. Однако он мог сформироваться в удаленной части Солнечной системы, а затем переместиться ближе, что объяснило бы выбросы пыли. Дальнейшие исследования помогут подтвердить или опровергнуть эту точку зрения.
Бенну является небольшим астероидом диаметром полкилометра. Некоторые специалисты называют его наиболее опасным из небесных тел, которые могут потенциально столкнуться с Землей. Однако вероятность падения на планету составляет одну четырехтысячную.
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Технологии , Наука и техника , NASA
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