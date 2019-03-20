Россия готовится к переходу на цифровое ТВ

Алексей Волин. России около 800 тысяч домохозяйств находятся вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, из них около 300 тысяч подключены к бесплатному спутниковому ТВ, заявил замглавы Минкомсвязи

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию, граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества. За пределами зоны охвата "цифрой" осталось менее миллиона домохозяйств, или около 1,6% граждан. В декабре президент РФ подписал закон, обязывающий операторов спутникового ТВ предоставлять гражданам вне зоны "цифры" доступ к своей сети для получения возможности просмотра обязательных общедоступных телерадиоканалов.

"Произведен анализ всех 800 тысяч домохозяйств, которые находятся вне зоны цифрового покрытия. Выяснилось, что около 300 тысяч из них уже находятся абонентами спутникового телевидения, они являются клиентами одного из четырех операторов спутникового телевидения", — сказал Волин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по словам замминистра, в ходе подомовых обходов в населенных пунктах выяснилось, что еще часть из 800 тысяч домохозяйств, оказавшихся вне зоны охвата "цифры", может принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. "Это связано с тем, что когда мы определяли перечень населенных пунктов, мы исходили из следующего: если часть населенного пункта принимает ("цифру" — ред.), а часть — нет, то населенный пункт относится к тем, где нет гарантированной возможности принимать цифровой сигнал из эфира", — пояснил Волин.

"Часть людей, когда у них стоял выбор, купить телевизионную приставку или комплект спутникового оборудования, все-таки предпочитали купить телевизионную приставку, потому что никто своих лишних денег тратить не будет", — добавил он.

Первой на цифровое вещание перешла Тверская область 3 декабря, 11 февраля — еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля. Третья волна начнется 3 июня.