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В РАН рассказали о сроках запуска станции «Луна-25» 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская посадочная станция "Луна-25" может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.
"Луна-25" — запуск, Бог даст, это 2022-2024 годы", — сказал он.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году — орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году — посадочную станцию "Луна-27". "Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли.
Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли.
Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году — посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РАН
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