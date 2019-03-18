Правительство потратит 46 миллиардов рублей, чтобы обеспечить интернетом всю Россию

«Ростелеком» объявил о проведении нескольких десятков аукционов на строительство линий связи для обеспечения широкополосным интернетом всей России , включая самые дальние ее уголки. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики. На проведение высокоскоростного интернета выделено не менее 46 миллиардов рублей, подсчитал Daily Storm.

В понедельник, 18 марта, «Ростелеком» на сайте госзакупок разместил запрос котировок на строительство линий связи. Аукционы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». Это направление, как ранее утверждал председатель правительства Дмитрий Медведев , в числе тех, которые создадут «основу для развития отраслей экономики».

План мероприятий по реализации национальной программы был принят в конце 2017 года — спустя полгода после ее утверждения. Владимир Путин называл цифровую экономику «вопросом национальной безопасности и независимости России» и призывал выстроить эффективную систему управления ее развитием. Позже Медведев добавлял, что нужно создавать «более современные сети связи», внедрять новые цифровые платформы и услуги по хранению и обработке данных с использованием облачных сервисов.

«Жилые дома, организации — а это прежде всего поликлиники, больницы, школы, университеты, госучреждения — должны получить полноценный доступ к широкополосному интернету, — подчеркивал премьер. — Все это открывает новые возможности для работы».

«Ведомости» писали, что расходы федерального бюджета на национальную программу в ближайшие пять лет составят 1,2 триллиона рублей. Однако эксперты не исключают, что эта сумма может возрасти вдвое. Дороже всего обойдется информационная инфраструктура: на развитие сетей и внедрение платформ по работе с данными потребуются свыше 600 миллиардов рублей. Причем внебюджетное финансирование — за счет государственно-частного партнерства — будет не меньше бюджетного, подчеркивали в «Ростелекоме».

Осенью 2018-го появились сообщения о переносе сроков реализации программы: произошло это из-за того, что бюджетное финансирование якобы не доводилось до исполнителей. Вдобавок к ней появились претензии у Счетной палаты : аудиторы говорят о нескоординированности «Цифровой экономики» и сомневаются, что высокоскоростной интернет нужен в школах и медучреждениях.

По подсчетам Daily Storm, общая стоимость закупок, которые сейчас проводит «Ростелеком», превышают 46 миллиарда рублей. Наибольшая сумма пока выделена на возведение линий связи в Якутии: 4,6 миллиарда рублей. Вдвое меньше будет потрачено на работы по проектированию в Алтайском крае, Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном и Ханты-Мансийском округах, а также в Курской области.

На «устранение цифрового неравенства» во Владимирской области потратят не более 221 миллиона, В Ивановской — 232 миллиона, в Калужской — 256 миллионов рублей. В технической документации, в частности, указывается, что в образовательных учреждениях, фельдшерских акушерских пунктах и медсанчасти ФМБА будут установлены IP-камеры. «Цифровая экономика» предусматривает, что к 2024 году широкополосный доступ к интернету будет в 97% домашних хозяйств и 100% образовательных и лечебно-профилактических учреждений.