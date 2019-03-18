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Благодаря НАСА на Земле появилась инопланетная атмосфера 

Naukatv.ru 4 часа назад
Фото: Naukatv.ru
Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА воссоздали инопланетную атмосферу прямо на Земле.
В новом исследовании учёные НАСА использовали высокотемпературную «печь» для нагрева смеси водорода и оксида углерода до 1100 градусов Цельсия (температура расплавленной лавы). Цель исследования состояла в том, чтобы смоделировать условия атмосферы горячих юпитеров. Горячие юпитеры являются газовыми гигантами, которые вращаются очень близко к своей звезде. Эта близость означает, что температура этого класса планет может варьироваться от 530 до 2800 градусов по Цельсию. Команда учёных также подвергла раскалённую смесь воздействию высокой дозы ультрафиолетового излучения, чтобы воссоздать излучение самой звезды.
Исследование поможет определить, как аэрозоли образуются в атмосфере горячих юпитеров, как они поглощают свет и реагируют на изменения в окружающей среде. Вся эта информация может быть полезна для интерпретации того, что астрономы видят в атмосфере этого класса звёзд.
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA
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