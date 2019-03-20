Навигационный спутник «Глонасс-М» вывели на техническое обслуживание

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Российский навигационный спутник «Глонасс-М» в среду был выведен на техобслуживание, которое продлится три дня, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Как отмечается, спутник «Глонасс-М» с системным номером 745 был выведен на техобслуживание 20 марта после 07:00 мск. Работы носят плановый характер и будут проводиться до 23 марта.

Данный спутник был запущен на орбиту в ноябре 2011 года и выработал гарантийный ресурс в семь лет.

В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС включает 26 спутников, 23 из них работают по целевому назначению. Для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами необходимо 24 функционирующих по целевому назначению спутника.