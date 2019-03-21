Две части российско-китайского ж/д моста через Амур соединили

Российская сторона полностью завершила инженерные работы на своей части первого российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область, РФ) — Тунцзян (КНР) через реку Амур, таким образом произошло полное соединение двух частей конструкции, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

"Рано утром 20 марта был произведен монтаж последней стальной балки трансграничного российско-китайского железнодорожного моста через реку Хэйлунцзян (Амур). Российская сторона полностью завершила инженерные работы. Это означает успешное смыкание частей основного пролета первого трансграничного российско-китайского железнодорожного моста", — говорится в сообщении.

Ранее главный инженер моста Ли Хуачао говорил в интервью РИА Новости, что все строительство моста планируется завершить в июле. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в течение этого года.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

Китайская сторона завершила строительство своей части моста в октябре 2018 года. Китай приступил к строительству своей части моста 26 февраля 2014 года. Длина моста составляет 2215,02 метра, из них 328,57 метра приходится на российскую сторону, протяженность китайской части составляет 1886,45 метра. Согласно проекту, пропускная способность моста составит около 21 миллиона тонн в год.

Ожидается, что после запуска моста в эксплуатацию, перевозить грузы по нему можно будет круглый год.

Строительство трансграничного моста финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок сдачи моста сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года.