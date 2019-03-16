Комендант Кремля прокомментировал сбои GPS-навигации в Москве

Достижение компромисса в вопросах определения геолокации около Московского Кремля со службами такси невозможно, это связано с антитеррористической безопасностью, считает комендант Московского Кремля Сергей Хлебников

В начале января 2018 года в Москве был зафиксирован очередной сбой в работе GPS, из-за чего у служб такси и целого ряда транспортных организаций и рядовых пользователей возникли проблемы.

Хлебников, отвечая на вопрос о возможности решения проблемы с участниками рынка такси по вопросу определения геолокации около Кремля, ответил:

"Я думаю, здесь компромисс невозможен. Общемировая практика, если внимательно смотреть за тем, что происходит в Великобритании, на аэродромах в частности, и других в общем-то продвинутых, как принято говорить, странах, и это общая беда сейчас".

Московский Кремль — древнейшая часть Москвы, один из красивейших архитектурных ансамблей мира. В Кремле находится официальная резиденция президента России, а также на территории расположены палаты, соборы и церкви.