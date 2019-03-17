Boeing представил самый длинный в истории пассажирский лайнер

Длина самолета составляет 77 метров, размах крыльев 72 метра, а диаметр турбины — 3,5 метров.

Авиакомпания Boeing анонсировала самый длинный пассажирский самолет в мире. Презентация прошла для узкого круга участников.

Масштабным проектом компании стал широкофюзеляжный лайнер Boeing 777X. Его длина составляет 77 метров, размах крыльев 72 метра, диаметр турбины — 3,5 метров и он станет также и самым крупным в мире пассажирским самолетом. В 777Х впервые в истории гражданской авиации применены «складывающиеся крылья», ранее использующиеся только у военных самолетов, базирующихся на авианосцах.

Базовая модификация новинки вместит на своем борту от 400 до 425 пассажиров. Дальность полета составит 14 тысяч километров. Расход топлива обещают сделать на 10-12% ниже, чем у конкурентов. По данным CNN, первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшее время.