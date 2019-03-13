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В России разработали микролазеры для оптических чипов будущего 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Ученые из ИТМО при содействии зарубежных и российских коллег разработали метод быстрого и дешевого производства микроскопичесих источников света. Они могут применяться для создания оптических чипов следующего поколения или в системах оптоволоконной связи.
Для создания лазеров столь малого масштаба на стеклянную подложку наносится слой галоидного перовскита (титаната кальция в соединении с неназванным галогеном) толщиной 0,5 микрометра. Его облучают лазерным лучом особой фокусировки — он сильнее по краю пучка и слабее в центре.
В результате получается сетка из перовскитных дисков, которые и являются излучателями. Благодаря технологичности процесса все они имеют одинаковые характеристики свечения и расстояние между собой, а процент брака крайне низок. В зависимости от состава пленки длина волны может изменяться в широких пределах: от 550 нанометров (зеленый свет) до 800 нм (верхняя граница видимого диапазона).
В разработке Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики принимали участие также ученые Дальневосточного федерального университета, Техасского университета Далласа и Австралийского национального университета. Результаты опубликованы в журнале ACSNano
Существующие методики создания микроскопических светоизлучателей используют либо методы химического выращивания, либо проверенную временем, но дорогостоящую фотолитографию. Ранее сотрудники ИТМО предлагали модифицированный химический метод, но со временем отказались от него из-за недостаточно предсказуемой пространственной структуры готового продукта.
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Технологии , Наука и техника
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