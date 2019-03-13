Кольцо пыли обнаружено на орбите Меркурия

Кольца пыли, окружающие Солнце — образованы гравитационными силами планет. Mary Pat Hrybyk-Keith/ NASA ’s Goddard Space Flight Center

Два новых открытия могут изменить наше представление о внутренней солнечной системе.

Недавнее исследование показывает, что Меркурий делит свою

сверхплотную орбиту с большим кольцом блуждающей пыли. И облако еще не обнаруженных астероидов, дало начало подобному ореолу в окрестности Венеры,

заключает еще одна новая статья.

«Не каждый день вы открываете что-то новое во внутренней солнечной системе», — заявил Марк Кушнер, соавтор исследования и астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. «Это прямо в нашем районе».

И Земля, и Венера собрали синхронно вращающиеся пылевые

кольца, так как планеты притянули частицы мощными гравитационными полями. Путь

Меркурия, однако, считался свободным от такой возможности.

«Ученые думали, что Меркурий, в отличие от Земли или Венеры, слишком мал и слишком близко к Солнцу, чтобы создать пылевое кольцо», — сказал в том же заявлении Гильермо Стенборг, специалист по солнечной энергии из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия. «Они ожидали, что солнечный ветер и магнитные силы Солнца снесут лишнюю пыль с орбиты Меркурия».

Но Стенборг и его коллеги изменили это представление.

Исследователи проанализировали фотографии, снятые одним из космических кораблей

НАСА по наблюдению за солнечной активностью (STEREO), который вышел на орбиту

вокруг Солнца в 2006 году.

Исследователи создали модель, основанную на этих

фотографиях, в попытке «отсеять» пыль, которая может усложнить понимание

данных, собранных STEREO и другими инструментами для изучения Солнца.

Когда они применили модель к снимкам STEREO, астрономы

увидели пыль — в намного большем количестве, чем они ожидали.

Ученые подсчитали, что пылевое кольцо имеет ширину около 15 миллионов километров. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal.

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