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Назван единственный способ избежать глобальной катастрофы 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences / YouTube
Ученые из Массачусетского технологического института, Принстонского университета и Гарвардского университета определили безопасный уровень эмиссии аэрозолей в атмосферу для отражения солнечного света и снижения роста глобального потепления. Иными словами, солнечная геоинженерия может применяться в качестве единственного эффективного метода борьбы с последствиями изменения климата без вреда для окружающей среды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи разработали климатическую модель экстремальных дождевых осадков и тропических циклонов для определения эффекта от геоинженерии в различных регионах Земли. Были определены экстремальные значения температуры и осадков, доступность пресной воды и показатель интенсивности ураганов.
Оказалось, что сокращение роста глобальных температур в два раза с помощью намеренного выброса аэрозолей способствует охлаждению планеты, смягчает изменения в водообеспечении и осадках во многих местах, а также компенсирует более чем 85-процентное усиление стихийных бедствий. При этом менее чем на 0,5 процента территории будут наблюдаться негативные последствия от использования геоинженерии. Эти регионы характеризуются устойчивостью к глобальному потеплению.
По словам ученых, результаты исследования опровергают точку зрения, согласно которой аэрозоли могут значительно ухудшить ситуацию с климатом. Для предотвращения отрицательного эффекта необходимо правильно рассчитать их допустимое количество, выбрасываемое в атмосферу.
Другим способом, позволяющим избежать катастрофических последствий от изменения климата, является немедленное сокращение выбросов парниковых газов. Однако ряд ученых считает, что у человечества почти не осталось шансов избежать климатической катастрофы, вызванной повышением средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса. Потепление может быть остановлено лишь в случае крайне маловероятного сценария, заключающегося в выведении из эксплуатации всех электростанций, заводов и даже автомобилей.
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Технологии , Наука и техника , Погода , Гарвардский университет , Принстонский университет
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