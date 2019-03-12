Запуск «Прогресс МС-11» к МКС планируют застраховать на 3,6 млрд рублей

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) проводит тендер на страхование рисков при запуске транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" к Международной космической станции, следует из материалов на портале госзакупок.

Страховая сумма — 3,588 миллиарда рублей, в нее также включен подлимит в 100 миллионов рублей, который действует в отношении прерванного зажигания. Страховым случаем является полная гибель ракеты космического назначения, что означает не выведение корабля на заданную орбиту, корабль или ракета-носитель полностью разрушены или утрачены, осуществление стыковки корабля с МКС невозможно по техническим причинам.

При этом, страховым случаем не является гибель застрахованного имущества в результате терактов и диверсий, воздействия противоспутникового оружия, а также естественного износа ракеты космического назначения в результате ржавчин, коррозий.

Страховщика планируется определить 21 марта, максимальная стоимость контракта составляет 231,4 миллиона рублей.

Запуск корабля "Прогресс МС-11" планируется 4 апреля в 14.01 мск с космодрома Байконур.