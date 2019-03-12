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Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» установили на стартовый стол на Байконуре 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Ракета-носитель "Союз-ФГ", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12", установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", — сообщил представитель госкорпорации.
Ракету планируется запустить 14 марта в 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка должна пройти по шестичасовой схеме, корабль причалит к Международной космической станции (МКС) 15 марта в 04:07 мск.
Экспедиция МКС-59/60, в состав которой войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох должна отправиться на орбиту 14 марта. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.
Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.
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Технологии , Наука и техника , Алексей Овчинин , Роскосмос , NASA , Байконур
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